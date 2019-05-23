إنقاذ 50 طفلا في عملية ضد موقع للاستغلال الجنسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس أنقذت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) 50 طفلا من الاستغلال الجنسي، في تحقيق دولي ضد موقع على شبكة الانترنت يصور الأطفال جنسيا. واكتشف باحثو الإنتربول المعنيون صورا مسيئة لـ11 صبيا في 2017 أثناء المراقبة الروتينية لمواقع الانترنت السرية. وحكم على مدير موقع الشبكة الرئيسي بالسجن 146 عاما في تايلاند العام الماضي، فيما صدر حكم ضد مساعد له بالسجن 36 عاما. وصدر حكم ضد المسؤول في أستراليا بالسجن 40 عاما وثلاثة أشهر.



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