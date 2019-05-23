متسلق أمريكي ثالث قتيل على جبل إيفرست

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كاتمندو

ذكر مسؤول في قطاع السياحة في نيبال أمس أن متسلقا أمريكيا لقي حتفه أثناء نزوله من أعلى قمة جبل إيفرست، ليكون بذلك ثالث متسلق يقضي نحبه خلال فترة التسلق في موسم الربيع لهذا العام على أعلى قمم الجبال في العالم.

وقال جيانيندرا شريستا، المسؤول السياحي الذي يعمل في معسكر قاعدة إيفرست، إن المواطن الأمريكي البالغ من العمر 55 عاما توفي الأربعاء على الجانب الجنوبي من القمة.

وأوضح أن متسلقا أيرلنديا لقي حتفه أيضا بعد سقوطه فيما يطلق عليه «منطقة الموت»، التي تقع على ارتفاع 8000 متر. كما توفي متسلق هندي أثناء نزوله من قمة إيفرست الأسبوع الماضي.