، إمارة مكة تبث رسائل توعية للمواطنين والمقيمين لتجنب الزحام أثناء العمرة ،

- 1/2
- 2/2
بثت إمارة منطقة المكرمة رسائل نصية لتوعية المواطنين والمقيمين باختيار الأوقات المناسبة وتجنب الزحام أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام، وذلك إسهامًا في إنجاح القمم (الخليجية، العربية، والإسلامية) والتي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال الفترة من 25 إلى 27 رمضان الجاري في مكة المكرمة.
وتفصيلاً، جاء في نص رسالة الإمارة: أخي المواطن .. أخي المقيم نتطلع لمساهمتكم في إنجاح القمم (الخليجية، العربية، والإسلامية) والتي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من 25 إلى 27 رمضان في مكة المكرمة، وذلك باختياركم الأوقات المناسبة وتجنب الزحام أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام.
إمارة مكة تبث رسائل توعية للمواطنين والمقيمين لتجنب الزحام أثناء العمرةهادي العصيمي الخليج 365 2019-05-23
بثت إمارة منطقة المكرمة رسائل نصية لتوعية المواطنين والمقيمين باختيار الأوقات المناسبة وتجنب الزحام أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام، وذلك إسهامًا في إنجاح القمم (الخليجية، العربية، والإسلامية) والتي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال الفترة من 25 إلى 27 رمضان الجاري في مكة المكرمة.
وتفصيلاً، جاء في نص رسالة الإمارة: أخي المواطن .. أخي المقيم نتطلع لمساهمتكم في إنجاح القمم (الخليجية، العربية، والإسلامية) والتي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من 25 إلى 27 رمضان في مكة المكرمة، وذلك باختياركم الأوقات المناسبة وتجنب الزحام أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام.
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
11:57 PM
قبيل انعقاد القمم الخليجية والعربية والإسلامية بالفترة من 25 - 27 رمضان
بثت إمارة منطقة المكرمة رسائل نصية لتوعية المواطنين والمقيمين باختيار الأوقات المناسبة وتجنب الزحام أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام، وذلك إسهامًا في إنجاح القمم (الخليجية، العربية، والإسلامية) والتي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال الفترة من 25 إلى 27 رمضان الجاري في مكة المكرمة.
وتفصيلاً، جاء في نص رسالة الإمارة: أخي المواطن .. أخي المقيم نتطلع لمساهمتكم في إنجاح القمم (الخليجية، العربية، والإسلامية) والتي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من 25 إلى 27 رمضان في مكة المكرمة، وذلك باختياركم الأوقات المناسبة وتجنب الزحام أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام.
، إمارة مكة تبث رسائل توعية للمواطنين والمقيمين لتجنب الزحام أثناء العمرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إمارة مكة تبث رسائل توعية للمواطنين والمقيمين لتجنب الزحام أثناء العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.