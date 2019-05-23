محمد بن مسعود - الدمام - في ختام الجولة السادسة من دور المجموعات أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المرشحين لجائزة أجمل هدف في الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019م. وتضم قائمة الأهداف المتنافسة هدف لاعب فريق الاتحاد المحترف البرازيلي رومارينهو في مرمى الوحدة الإماراتي الذي سجله عند الدقيقة 68 من تصويبة جميلة. والأهداف الأجمل هي: - هدف رومارينيهو (الاتحاد السعودي) أمام الوحدة الإماراتي. - أوسكار (شنغهاي اس أي بي جي الصيني) أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي. - مهدي ترابي (بيرسيبوليس الإيراني) أمام السد القطري. - يوسوكي ميناغاوا (سانفريس هيروشيما الياباني) أمام ملبورن فيكتوري الأسترالي. هدف "رومارينهو" الاتحاد من ضمن الأجمل في دوري أبطال آسيا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-23 أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المرشحين لجائزة أجمل هدف في الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019م. وتضم قائمة الأهداف المتنافسة هدف لاعب فريق الاتحاد المحترف البرازيلي رومارينهو في مرمى الوحدة الإماراتي الذي سجله عند الدقيقة 68 من تصويبة جميلة. والأهداف الأجمل هي: - هدف رومارينيهو (الاتحاد السعودي) أمام الوحدة الإماراتي. - أوسكار (شنغهاي اس أي بي جي الصيني) أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي. Advertisements - مهدي ترابي (بيرسيبوليس الإيراني) أمام السد القطري. - يوسوكي ميناغاوا (سانفريس هيروشيما الياباني) أمام ملبورن فيكتوري الأسترالي. 23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440 11:25 PM في ختام الجولة السادسة من دور المجموعات في ختام الجولة السادسة من دور المجموعات أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المرشحين لجائزة أجمل هدف في الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019م. وتضم قائمة الأهداف المتنافسة هدف لاعب فريق الاتحاد المحترف البرازيلي رومارينهو في مرمى الوحدة الإماراتي الذي سجله عند الدقيقة 68 من تصويبة جميلة. والأهداف الأجمل هي: - هدف رومارينيهو (الاتحاد السعودي) أمام الوحدة الإماراتي. - أوسكار (شنغهاي اس أي بي جي الصيني) أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي. - مهدي ترابي (بيرسيبوليس الإيراني) أمام السد القطري. - يوسوكي ميناغاوا (سانفريس هيروشيما الياباني) أمام ملبورن فيكتوري الأسترالي. ، هدف "رومارينهو" الاتحاد من ضمن الأجمل في دوري أبطال آسيا ،

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