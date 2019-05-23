، "تقنية جدة" تدرب منسوبيها على الطرق المثلى لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 130 مدربًا وإداريًا ضمن 5 دورات تدريبية تنطلق الأحد القادم

تنطلق الأحد المقبل في الكلية التقنية بجدة خمس دورات تدريبية في مجال الإعلام الاجتماعي، والتي تستهدف أكثر من ١٣٠ مدربًا وإداريًا من منسوبي الكلية؛ للتعريف بالإعلام الحديث والطرق المثلى لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي، أن عدد الساعات المعتمدة لهذه الدورة ٤٥ ساعة تدريبية يحصل بعدها المتدرب على شهادة معتمدة في الإعلام الاجتماعي، وقال السريعي إن المحتوى المقدم خلال هذه الدورات سيعزز من تطوير المهارات الإعلامية للاستخدام الأمثل لشبكات التواصل الاجتماعي ومميزاتها وطرق الاستفادة منها وصقل الثقافة الإعلامية بما يتوافق مع سياسة الاستخدام وإنتاج المحتوى الإعلامي الناجح وفق المفاهيم الحديثة وتعظيم دور المستخدم في إثراء المحتوى الرقمي في تلك الشبكات.

وتابع: تأتي هذه الدورات استكمالاً للبرامج التدريبية التطويرية التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال شهر رمضان المبارك، حيث سبقها تنفيذ 31 برنامجًا تدريبيًا لمنسوبي الكلية في عدة مسارات منها صيانة المحركات الكهربائية، والأمن السيبراني وتكنولوجيا الطاقة الشمسية والمتجددة ومهارات الإبداع وإدارة المواهب، التميز المؤسسي، التحول الرقمي والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي في مختلف المجالات.