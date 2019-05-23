“صحة جازان” توضح ملابسات حالة مريضة مستشفى أبوعريش وتنفي نقل دم ملوث لها

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان بياناً اليوم (الخميس) نفت فيه ما جرى تداوله، عن نقل دمــ ملوث لمريضة بمستشفى أبو عريش العام. وقالت إن المريضة كانت تعاني من أنيميا منجلية مع أعراض تسمم بـالـدم، وقصور في وظائف الأعضاء الحيوية، وقد حضرت إلى مستشفى أبوعريش العام، ولديها ارتفاع في درجة الحرارة وأنيميا منجلية وضيق في التنفس. وحول الحالة المرضية ذكرت أن حالات تسمم الـدم أو الإنتان الـدموي والمعروف علمياً هو حالة مرضية تحدث عندما يصاب الإنسان بالعدوى septicemia في أي جزء من أجزاء جسمه كالرئة أو الأمعاء أو المسالك البولية، وتنتشر هذه العدوى لتصل إلى دم المريض المصاب.

وأضافت أنه بالرغم من أن الإنسان في الحالات الطبيعية يقاوم هذا النوع من العدوى، إلا أن هناك حالات معينة مثل ضعف المناعة كما هو الحال لمرضى السكري والأنيميا المنجلية، تتأثر فيها هذه المقاومة، ويصاب المريض بأعراض تسمم الدم. ولفتت أنه يحدث ذلك رغم استخدام المضادات الحيوية واسعة النطاق، وحالات تسمم الـدم من المضاعفات الحرجة التي قد تصيب المريض، وتؤدي إلى هبوط ضغط الدم فيما يعرف بالصدمة التسممية septic shock كذلك يمكن أن تؤدي إلى قصور في وظائف أعضاء الجسم الحيوية.