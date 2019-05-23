شاهد: صورة نادرة للملك سلمان

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للملك سلمان بن عبد العزيز. ويظهر الملك سلمان في الصورة متكأ على إحدى الوسادات. وإلى جانبه ظهر أحد الأطفال، لكنه لم يتبين من الصورة من هو.

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