الخدمة المدنية تعلن قائمة المرشحين الأولية لشغل 57 وظيفة

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء المرشحين مبدئياً والمتقدمين لشغل 57 وظيفة حيث بلغ عدد المرشحين مبدئياً 145 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها المعلنة في تاريخ 7/9/1440هـ وذلك على موقع الوزارة الإلكتروني. وأوضحت الوزارة أنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الجوال وذلك لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية للمفاضلة في اختيار المرشح / المرشحة الأنسب.
وأكدت أنها دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم / المتقدمة وترشيح الأعلى من حيث النقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.
أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية-رجال
أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية-نساء
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