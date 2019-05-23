السفير السعودي يقيم مأدبة إفطار بحضور كبار المسؤولين بالمغرب

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب عبدالله بن سعد الغريري، مأدبة إفطار، في مقر السفارة السعودية بالرباط.

وفي كلمة له بهذه المناسبة هنأ السفير السعودي، أمس الأول الثلاثاء، الملك محمد السادس والأسرة الملكية والشعب المغربي الكريم بشهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على سائر الأمة الإسلامية باليمن والبركات.

حضر المأدبة الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، وعدد من الوزراء والمستشارين في الديوان الملكي وسفراء الدول العربية وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالمغرب وأعضاء سفارة المملكة العربية السعودية بالمغرب.

من جانب آخر تبادل الحضور خلال الحفل الأحاديث الودية، التي عكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.