بالأسماء.. تعليم الطائف تعتمد المرشحين والمرشحات للعمل في الفصل الصيفي

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال اللهيبي، اليوم الخميس، أسماء المرشحين والمرشحات للعمل في الفصل الصيفي لهذا العام من معلمين ومعلمات ومشرفين تربويين ومشرفات.

وقال اللهيبي إن تعليم الطائف أكملت استعداداتها للفصل الصيفي الدراسي، والذي سينطلق في السادس من شوال المقبل منذ وقت مبكر وعملت على تحديد المدارس الثانوية المطبقة لنظام المقررات المعتمد بها الفصل الصيفي، وعددها 11 مدرسة، منها مدرستان للبنات ومدرسة أهلية واحدة.

وأكد الانتهاء من إجراءات المفاضلة والترشيح للمعلمين والمعلمات المتقدمين للعمل في الفصل الصيفي، وكذلك المشرفون التربويون والمشرفات المرشحين لمتابعة سير الدراسة الصيفية .

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ولفت اللهيبي إلى أن عملية الترشيح تمت حسب أعداد الطلاب والطالبات المسجلين في نظام نور وكذلك أعداد الشُعب، موضحًا أنه في حال تكليف أحد العاملين بالفصل الصيفي وتم انسحاب الطلاب ينهى تكيف المرشح ويحسب له المدة التي عمل فيها بحسب ما ورد في التعميم الوزاري الخاص بذلك.

وحث اللهيبي المرشحين والمرشحات على أهمية مباشرة العمل في السادس من شهر شوال، موكدًا أهمية الحرص والاهتمام على جميع العاملين بالفصل الصيفي من لجان ومشرفين ومشرفات ومعلمين ومعلمات بما يحقق الأهداف المنشودة للطلبة.

يذكر أن المدارس المعتمد بها فصل صيفي لهذا العام هي : ثانوية هوازن ، الطائف ، ثقيف ، الأمير محمد بن عبد الرحمن ، صقلية ، الإمام الأوزاعي ، الملك عبد العزيز ، ثانوية الأندلس الأهلية ، ابن خزيمة في تربة ، الثانوية 22 ، الثانوية الثالثة بالحوية.

المرشحين والمرشحات للعمل في الفصل الصيفي