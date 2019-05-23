بالصور.. الأمطار الغزيرة تستنفر بلديات الداير وفيفاء

استنفرت بلدية محافظة فيفاء والداير بفرقها ومعداتها بلاغات انقطاع الطرق، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها جبال الداير وفيفاء مغرب الأربعاء.

وشكلت بلدية فيفاء غرفة عمليات مشتركة مع الدفاع المدني لمتابعة الأضرار، وفتحت البلدية بمعداتها الطرق من الانهيارات وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة والتي جرفتها سيول الأمطار، كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة، بالإضافة إلى مباشرتها فتح عدد من الطرق التي أغلقت؛ بسبب الانهيارات .

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من جهتها باشرت بلدية محافظة الداير عمليات فتح الطرق وإزالة مخلفات الأمطار والسيول من الانهيارات الصخرية وانجراف الأتربة والأحجار في طرق وشوارع المحافظة بعد الأمطار الغزيرة، التي هطلت على المحافظة بعد مغرب يوم أمس الأربعاء.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، أن البلدية استنفرت كل معداتها وآلياتها وباشرت عددًا من الانهيارات الكلية والجزئية في عدة مواقع على الشارع العام بالمحافظة وتم تنظيف الشوارع من مخلفات الاتربة التي جرفتها السيول وتساقط الصخور والحجارة؛ لتسهيل الحركة المرورية التي تشهد كثافة في ساعة الليل خلال شهر رمضان.

وأكد أن البلدية تلقت بلاغات عن طرق مقطوعة وجارٍ العمل على فتحها، مشيرًا إلى أنها جاهزة للتعامل مع أي بلاغ يردها عن انقطاع للطرق.

