إنقاذ جمال سائبة سقطت داخل خزان أرضي في تبوك

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، إنقاذ جمال سائبة سقطت داخل خزان أرضي في مدينة حقل بتبوك.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، إن مدني حقل تمكن من إنقاذ جمال سائبة سقطت داخل خزان أرضي نتيجة انهيار الخزان في إحدى المناطق الصحراوية.

وتسببت الجمال السائبة في 22 مارس الماضي، في مقتل امرأة وإصابة 9 أشخاص، في حادث تصادم بين مركبتين تقل عائلتين على طريق الحاذة باتجاه المدينة المنورة، بما يبعد عن الطائف قرابة 190 كيلومترًا.

وكشف تقرير رسمي لوزارة النقل، عن أن الجمال السائبة تسببت خلال عام 2018 في وقوع 355 حادثًا مروريًّا على مختلف الطرقات بالمملكة، وأدت تلك الحوادث إلى وفاة 44 شخصًا واصابة 243 إصابة خلاف التلفيات الكبيرة في السيارات.

وتوصلت الجهات المختصة إلى الكثير من أصحاب الإبل المتسببة في الحوادث، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالفين وتحميلهم العقوبات والديات نظير إهمالهم للإبل، وتركها بجانب الطرقات المختلفة دون الاهتمام بأرواح الناس.