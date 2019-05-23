بالصور.. كنوز المتحف الوطني تبهر زوار الرياض

نظّم المتحف الوطني، تجربة اجتماعية تُعد الأولى في مجمع تجاري بمدينة الرياض، ضمن الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف هذا العام.

وتتضمَّن الفعالية الجديدة، التعريف بعدد من القطع الأثرية للجمهور؛ بتجسيد أشخاص يرتدون أزياء مستوحاة من أهم القطع المميزة وكنوز المتحف؛ حيث تفاعل القائمون على الفعالية مع الجمهور بطريقة تشويقية لشرح تاريخ هذه القطع، فضلًا عن توزيع تذاكر مجانية على الجمهور لدخول المتحف الوطني ومطوية تعريفية عنه.

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كما احتفى المتحف الوطني باليوم العالمي للمتاحف، بتنظيم العديد من الفعاليات التوعوية والثقافية المنوعة لجميع أفراد المجتمع؛ والتي تسهم في التوعية الأثرية للمجتمع، ودعم وتعزيز الصورة الذهنية عن المتاحف، بجانب إتاحة الدخول المجاني لزوار المتحف الوطني من المواطنين والمقيمين.

ويأتي احتفال المتحف بهذه المناسبة الثقافية العالمية التي توافق 18 مايو من كل عام، تحت شعار «المتاحف كمراكز ثقافية.. مستقبل التقاليد»، ضمن جهود تعزيز العلاقة مع المجتمع، وذلك اعتدادًا بأن المتحف في العالم الحديث لم يعد مجرد مكانًا لحفظ الكنوز التاريخية والتراثية والثقافية، بل أصبح مركزًا ثقافيًّا وعلميًّا مهمًا يسهم في نشر الثقافة والمعرفة والعلوم والتعريف بالتراث الإنساني في جميع المجالات، فضلًا عن كون المتاحف مصدرًا لمختلف الثقافات.

وكان الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف «ICOM» بدأ منذ العام 1977م, وتم تحديد يوم 18 مايو من كل عام موعدًا للاحتفال به، مع التركيز على استثمار الشبكة العنكبوتية للوصول لأكبر شريحة من الجمهور واستمالة مهتمين جدد من الفئات المختلفة إضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة للوصول لفئات المجتمع خصوصًا الشباب، وفقًا للموقع الإلكتروني للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والتي تسعى عبر برامجها التوعوية وتفاعلها المباشر مع المجتمع وضمن مسار التوعية والتعريف بالتراث الحضاري للمملكة لإطلاق العديد من البرامج والملتقيات العلمية التي تسهم في غرس القيم وتعزز الهوية الوطنية لدى المواطنين.