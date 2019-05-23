ليل أبها أدفأ من نهارها

فيما تتواصل موجة الأمطار والسيول على أنحاء متفرقة من منطقة عسير للأسبوع الثاني على التوالي، شهدت مدينة أبها الإثنين الماضي حالة مناخية نادرا ما تحدث في فصل الصيف، إذ سجلت درجات الحرارة ارتفاعا في المساء بلغ 12 درجة مئوية، مقارنة بساعات النهار التي شهدت تراجعا وصل إلى 10 درجات مئوية. الساعة: 01:30 ظهرا درجة الحرارة: 10 الساعة: 10.15 ليلا درجة الحرارة: 12



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