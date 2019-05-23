رفع 42 ألف طن مخلفات بجدة

استقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال النصف الأول من شهر رمضان 42.292 طنا من النفايات البلدية الصلبة، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال الإدارة العامة للنظافة والمرادم، وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى تحسين المشهد البصري ورفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة، وقال مدير عام النظافة والمرادم بالأمانة المهندس سليمان بن صالح المحيميد، إن كمية النفايات المنزلية شكّلت نسبة 65 % من إجمالي النفايات الصلبة الواردة للمردم خلال الفترة من 1 - 15 رمضان بواقع 27.413 طنا، فيما بلغت النفايات التجارية 14.879 طنا بنسبة 35 %، واستقبل المردم خلال الفترة ذاتها 30.861 طنا من نواتج الحفر.



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