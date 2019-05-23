تقدم تعليم الرياض في مسابقة الأرصاد

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مراكز متقدمة في مسابقة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وفازت ابتدائية الرواد الأهلية بالمركز الأول كأفضل نادي بيئي، كما حصلت متوسطة ابن الحاجب على المركز الرابع كأفضل نادي بيئي، وفازت الطالبة جود فيصل الشوشان من ابتدائية سكينة بنت أبي وقاص بالمركز الثاني في مجال التصميم الإلكتروني، والطالب عمر رجب يماني من مدرسة الابتكارية بالمركز الثالث في نفس المجال، وحقق الطالب بدر بن محمد البدر من ثانوية التربية النموذجية المركز الثاني في الفيلم البيئي، والطالبة أبعاد محمد المطيري من الابتدائية الحادية والتسعين بالمركز الرابع، كما حصلت الطالبة ميداء أحمد عبدالحليم من المتوسطة الثالثة بالدرعية على المركز الثالث في مجال أفضل مبتكر بيئي.



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