محاضرة عن الاتجار بالبشر في شرطة الرياض

نظمت مديرية شرطة منطقة الرياض بمجمع قصر الحكم الإداري محاضرة بعنوان «الاتجار بالبشر»، كأحد محاور البرنامج التثقيفي والتوعوي للنصف الثاني من العام 1440، الذي تنفذه الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام، ممثلة بإدارة الشؤون القانونية بمنطقة الرياض، ويهدف البرنامج إلى تعزيز المفاهيم القانونية المرتبطة بقضايا الاتجار بالبشر، وما تتطلبه من إجراءات لتنفيذها، حضر الندوة عدد من الضباط والأفراد من منسوبي مراكز الشرط بمدينة الرياض، ودوريات الأمن ودوريات أمن المحافظات، والقوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة.



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