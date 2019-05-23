318 خريجا في البكالوريوس والدبلوم بتقنية أبها

اعتمد عميد الكلية التقنية بأبها الحسين بن سالم آل عثمان، أسماء المتدربين الخريجين للفصل التدريبي الثاني من العام الجاري 1440/1439 في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم بكافة تخصصات وأقسام الكلية، البالغ عددهم 318 في البكالوريوس والدبلوم، وهنأ آل عثمان الخريجين لهذا الفصل، مؤكدا أنهم أصبحوا جاهزين للعمل في الميدان، بعد أن تم تدريبيهم في كافة الورش والمعامل والقاعات النظرية بالكلية وفرعها بحي الموظفين، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا وظيفيا ومتابعة للخريجين بعد التخرج مع جهات القطاع الخاص من أجل توظيف الخريجين تحقيقا لرؤية المملكة 2030، والمساهمة في بناء دوت الخليج، ودعم القطاع الخاص بكافة الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة ليكونوا سواعد وطنية لبناء هذا دوت الخليج المعطاء، وأوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد بن ردعان الشهري أن عدد الخريجين بلغ 318 متدربا، منهم 264 في مرحلة الدبلوم و54 في مرحلة البكالوريوس في كافة أقسام وتخصصات الكلية البالغ عددها 13 تخصصاً تقنياً.



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