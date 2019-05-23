بنك لحفظ 100 مليون وثيقة من السجلات العقارية

أهداف المشروع
كشفت الوثيقة أن «من أهداف المشروع تشييد مبنى آمن وقوي لحماية وحفظ الوثائق العقارية من الحوادث المحتملة والكوارث الطبيعية على مساحة تقدر بـ 10 آلاف متر مربع في مدينة الرياض، ليكون المقر المركزي لحفظ الوثائق المرقمنة، مع تزويده بالمرافق والمعدات اللازمة، والاحتياجات المكتبية ورفوف تخزين الوثائق».
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