قصور الخدمات
أوضح التقرير أن «عدد البلاغات التي وردت للوزارة المتعلقة بقصور خدمات المساجد بلغت 7389، وكانت الأكثر بين البلاغات، فيما سجلت بلاغات على شؤون الدعوة عددها 252، وكان عدد البلاغات الخاصة بشؤون الوزارة التي وردت عبر مركز الاتصال الموحد 137 بلاغا، فيما كان عدد البلاغات الخاصة بمخالفات على جمعيات تحفيظ القرآن 95 مخالفة، في الوقت نفسه سجلت 9 ملاحظات على المكاتب التعاونية وتوعية الجاليات».
عدد البلاغات الواردة للرقم الموحد حسب المناطق من بداية رمضان 1440:
عدد المساجد والجوامع والأئمة والمؤذنين وخدام المساجد والجوامع بكافة الفئات الثلاث بالمناطق:
1480
979
548
13649
10662
6198
2926
26781
455
9933
94
1404
165
2288
158
4832
236
2325
335
5546
101
1400
84
4635
المجموع 93797
كانت هذه تفاصيل خبر 2749 بلاغا عن أداء الخطباء وأئمة المساجد في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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