2749 بلاغا عن أداء الخطباء وأئمة المساجد في رمضان

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية في تقرير إحصائي أن مركز الاتصال الموحد بالوزارة استقبل منذ بداية شهر رمضان 2749 مكالمة هاتفية، تشمل ملاحظات على عددٍ من قطاعات الوزارة المختلفة وأغلبها عن أداء الخطباء والأئمة في المساجد والجوامع، وبلاغات عن مخالفات من مؤذنين، وقصور مراقبين للمساجد.

قصور الخدمات

أوضح التقرير أن «عدد البلاغات التي وردت للوزارة المتعلقة بقصور خدمات المساجد بلغت 7389، وكانت الأكثر بين البلاغات، فيما سجلت بلاغات على شؤون الدعوة عددها 252، وكان عدد البلاغات الخاصة بشؤون الوزارة التي وردت عبر مركز الاتصال الموحد 137 بلاغا، فيما كان عدد البلاغات الخاصة بمخالفات على جمعيات تحفيظ القرآن 95 مخالفة، في الوقت نفسه سجلت 9 ملاحظات على المكاتب التعاونية وتوعية الجاليات».

عدد البلاغات الواردة للرقم الموحد حسب المناطق من بداية رمضان 1440:

عدد المساجد والجوامع والأئمة والمؤذنين وخدام المساجد والجوامع بكافة الفئات الثلاث بالمناطق:

1480

979

548

13649

10662

6198

2926

26781

455

9933

94

Advertisements

1404

165

2288

158

4832

236

2325

335

5546

101

1400

84

4635

المجموع 93797