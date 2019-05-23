الصحة تستعرض نجاحات برنامج أداء بمعرض عالمي بالبرازيل

ويهدف الجناح إلى تسليط الضوء في المعرض على تجربة الصحة مع برنامج «أداء الصحة». ويستهدف برنامج «أداء الصحة» رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، ويعمل على تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات، واكتشاف مكامن تحسين الأداء، يذكر أن هذا المؤتمر والمعرض يعد الأكبر من نوعه في أميركا الجنوبية، حيث يتم عرض آخر التطورات في مجال الصناعات الصحية، والحلول الإبداعية للإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية.
برنامج أداء
145مستشفى عاما وصحة نفسية يشملها البرنامج
63 مركزا متخصصا
750 مركزا للرعاية الأولية
42 مؤشرا لقياس الأداء
10محاور علاجية هي:
الطوارئ
العيادات
العمليات
التنويم
العناية المركزة
الأشعة
المختبرات
الرعاية الصحية المنزلية
المراكز المتخصصة
مراكز التأهيل الطبي والرعاية المديدة
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