الصحة تستعرض نجاحات برنامج أداء بمعرض عالمي بالبرازيل

شاركت وزارة الصحة في مؤتمر ومعرض «هوسبيتالار» المنعقد حالياً في مدينة ساوباولو البرازيلية، لعرض تجربتها ومشاركة المعرفة وما حققته من أرقام ومنجزات من خلال برنامج «أداء الصحة». وجاءت المشاركة في المؤتمر لتفعيل المشاركة الدولية والتعاون الدولي فيما يدعم ويحقق رؤية المملكة 2030 لجذب المختصين والمطورين وأفضل الحلول والتقنيات، وتم افتتاح الجناح الخاص بالوزارة من قبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي باهيثم، بحضور نائب وزير الصحة البرازيلي فرانسييكو فيقواردو.

ويهدف الجناح إلى تسليط الضوء في المعرض على تجربة الصحة مع برنامج «أداء الصحة». ويستهدف برنامج «أداء الصحة» رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، ويعمل على تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات، واكتشاف مكامن تحسين الأداء، يذكر أن هذا المؤتمر والمعرض يعد الأكبر من نوعه في أميركا الجنوبية، حيث يتم عرض آخر التطورات في مجال الصناعات الصحية، والحلول الإبداعية للإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية.

برنامج أداء

145مستشفى عاما وصحة نفسية يشملها البرنامج

63 مركزا متخصصا

750 مركزا للرعاية الأولية

42 مؤشرا لقياس الأداء

10محاور علاجية هي:

الطوارئ

العيادات

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العمليات

التنويم

العناية المركزة

الأشعة

المختبرات

الرعاية الصحية المنزلية

المراكز المتخصصة

مراكز التأهيل الطبي والرعاية المديدة