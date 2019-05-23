السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تولي ذوي القدرات الخاصة عناية فائقة



مكة المكرمة 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

أولت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف عناية فائقة بذوي القدرات الخاصة من كبار السن وذوي الإعاقة الحركية وذوي الإعاقة السمعية وكفيفي البصر.

وقامت بإنشاء وحدة خاصة تهتم بشؤونهم يعمل عليها موظفون تم تدريبهم على التعامل مع هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع وتخصيص ممرات ومشايات خاصة لهم، علاوة على مواقف للسيارات في مبنى الرئاسة العامة بالإضافة إلى الترجمة بلغة الإشارة وتوفير سماعات لضعاف السمع وخرائط بلغة برايل.

وجهزت الرئاسة مصلى خاصاً بفئة الصم والبكم به العديد من مترجمي لغة الإشارة لترجمة خطب الجمعة والعيد وترجمة الدروس والمواعظ المقامة في أروقة المسجد الحرام, إضافة لتأهيل عدد من معلمي حلقات تعليم القرآن الكريم بالمسجد الحرام وتدريبهم على مهارات لغة الإشارة، لسهولة التعامل مع مستخدميها وذلك لإيصال رسالة الحرمين الشريفين في تعليم كتاب الله لرواده بمختلف شرائحهم، كما قامت بإصدار الرموز الإرشادية داخل المسجد الحرام للكبار والصغار التي توضح أماكن ومرافق الحرم برموز مرسومة ومختصرة بجميع اللغات لذوي الإعاقة السمعية كما وفرت سماعات لضعاف السمع لاستخدامها أوقات الصلاة والخطب والدروس.

كما وفرت إدارة الخدمات الاجتماعية بالرئاسة خرائط للمسجد الحرام والمناطق المجاورة له بلغة برايل إلى جانب توفير العصا البيضاء للمكفوفين من ذوي الإعاقة البصرية وذلك لإرشادهم إلى مصلياتهم الخاصة وكذلك توفير حقيبة خاصة بهذه الفئة تحتوي على مصحف وكتب وخرائط للحرم المكي والمشاعر المقدسة بلغة برايل علاوة على حامل المصاحف المرن حيث يقوم بتسهيل قراءة القرآن الكريم بمختلف وضعيات الجسد سواء كان (واقفاً أم جالساً) إضافة إلى المصحف القارئ بالقلم، وساعة ناطقة تُشعر المكفوفين بدخول أوقات الصلوات, وتنبيه قبل أذان الفجر وأذان المغرب.

وقامت الرئاسة بتخصيص أبواب ومشايات ومسارات خاصة برموز وعلامات واضحة لتسهيل حركتهم وتنقلهم وتجهيز مصليات مجهزة بجميع احتياجاتهم علاوة على تأمين صناديق خاصة بالتيمم تغنيهم عن الخروج من أماكنهم إلا عند الحاجة، حرصاً منها على توفير أعلى سبل الراحة لهذه الفئة.

وبادرت إدارة سقيا زمزم بتوفير عربات مخصصة لحمل حاويات زمزم وتأمين كراسي خاصة لحافظات ماء زمزم تخدم ذوي الإعاقة الحركية ليتمكن من خلالها ذوو القدرات الخاصة من الشرب دون الحاجة لمساعدة أحد وتوفير حقائب ماء زمزم المحمول في أسطوانات مخصصة من قبل صلاة المغرب وحتى أذان الفجر لكي يتسنى لهم أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وتقوم الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بإقامة دروس وحلقات علم وحلقات لتحفيظ القرآن، إضافة إلى التعريف بحقوق ذوي الهمم العالية وإعطائهم حقوقهم وتزويدهم بمعلومات عن الخدمات التي توفرها لهم الرئاسة في الحرمين الشريفين, وتوزيع مطويات إرشادية لكيفية التعامل مع الحالات النفسية وغيرها.

// انتهى //

22:35ت م

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