السعودية اليوم / لجنة الحج والعمرة بالهلال الأحمر تعتمد برنامج الحج لعام 1440هـ



الرياض 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

عقدت اللجنة الإشرافية للحج والعمرة بهيئة الهلال الأحمر السعودي برئاسة معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم اجتماعها الدوري في مكة المكرمة، لاستعراض أبرز ما توصلت إليه الهيئة من الاستعدادات لأعمال الحج والعمرة للعام الحالي 1440هـ.

واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع برنامج الحج لهذا العام وخطته التنفيذية، كما اطلعت على الهيكل التنظيمي للجان الرئيسية ومهامها خلال موسم الحج، كما ناقشت اللجنة استعدادات الهيئة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ومدى جاهزية اللجان والفرق الإسعافية لتقديم الخدمات الطبية لزوار بيت الله الحرام.

وتفقدت اللجنة الإشرافية خلال زيارتها الميدانية للمسجد الحرام، حيث تابعت خلالها سير العمل الإسعافي خلال موسم العمرة واستعدادات اللجان الإسعافية للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، كما تناول أعضاء اللجنة وجبة الإفطار مع المسعفين والمتطوعين المناوبين.

وقامت اللجنة بزيارة لغرفة العمليات المركزية اطلعت خلالها على النظام الحديث لغرفة العمليات وناقشت آلية استقبال البلاغات وتجهيزاتها تقنيًا والتأكد من عمل الصيانة اللازمة ومدى جاهزيتها لموسم الحج، إضافة إلى استعراض خطة الطوارئ والكوارث التي يتم التعامل بها في الحالات الطارئة خلال موسم الحج، كما اطلعت اللجنة على سير العمل التشغيلي الإسعافي في العاصمة المقدسة.

وقدم معالي رئيس الهيئة شكره لأعضاء اللجان على العمل الذي يقومون به لتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام خلال موسمي الحج والعمرة، وهو ما كان ليتحقق لولا تضافر الجهود والمتابعة المستمرة والعمل الدؤوب.

وثمن معاليه الجهود الكبيرة التي يبذلها المسعفون والمتطوعون لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في هذا الشهر الفضيل، سائلاً المولى عز وجل أن يكونوا عونًا على خدمة الدين والمليك والوطن.

// انتهى //

22:34ت م

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