السعودية اليوم / الحافلة التوعوية لهيئة الأمر بالمعروف تباشر أعمالها بساحات المسجد النبوي



المدينة المنورة 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

باشرت الحافلة التوعوية التابعة للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم أعمالها بساحات المسجد النبوي الشريف التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات المرئية والمسموعة ومنافذ لتوزيع مطبوعات الرئاسة المعنية ببيان العقيدة الإسلامية الصحيحة والمنهج الوسطي, وأهمية لزوم الجماعة, ووجوب طاعة ولاة الأمر, والتحذير من المناهج الضالة.

وحظيت الحافلة بتقدير الكثير من المواطنين والمقيمين وزوار المسجد النبوي واستحسانهم لها وتفاعلهم معها.

//انتهى//

21:36ت م

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