انت الان تتابع تفاصيل خبر #غداً_تطير_العصافير.. حملة للتغريد رفضاً لإعدام مشايخ السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 09:50 مساءً - دشن حساب معتقلي الرأي حملة للتغريد اليوم الخميس تحت وسم "#غدا_تطير_العصافير"، لتعريف العالم بقضية الدعاة السعوديين سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، الذين تنوي السلطات إعدامهم وفق ما كشفت صحيفة بريطانية.

قال الحساب المعني بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، في تغريدة له: "هدف الهاشتاج تعريف العالم بأسره أن لا بديل عن حرية المشايخ المتهمين ظلماً بـالإرهاب وندعو الجميع للمشاركة الواسعة بالحملة، ونصرة العودة والعمري والقرني واجب على الجميع".

وكان العودة أطلق في مرثيته التي بث فيها حزنه لزوجته التي توفيت في حادث سير قائلا "لم تنتهِ الحكاية.. غدا تطير العصافير".

وبدأ نشطاء موقع "تويتر" التغريد مبكراً على الهاشتاق رفضاً لقرار السلطات السعودية إعدام الدعاة العودة والقرني والعمري.

وكانت صحيفة "ميدل إيست آي" الإلكترونية كشفت أن السلطات السعودية ستعدم ثلاثة رجال دين بارزين، هم العودة، القرني، والعمري بعد عيد الفطر القادم.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة البريطانية، الثلاثاء (21 مايو)، أن الدعاة الثلاثة محتجزون بتهم الإرهاب، وسيتم تنفيذ حكم الإعدام بهم بعد نهاية شهر رمضان، وفق ما أكد مصدران حكوميان.

وبحسب موقع الصحيفة، فإن مصدرين حكوميين سعوديين أخبراها بخطة إعدام الرجال الثلاثة، الذين ينتظرون حالياً المحاكمة في المحكمة الجنائية الخاصة في الرياض. وتم تحديد جلسة في 1 مايو الجاري، لكن تم تأجيلها دون تحديد موعد آخر.

وشهدت المملكة خلال أكثر العامين الماضيين اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

ومن بين أبرز المعتقلين الداعية سلمان العودة، الذي غيبته السجون منذ 10 سبتمبر 2017، بعد أن اعتقلته السلطات السعودية تعسفياً، ووضع في زنزانة انفرادية، ووُجهت إليه 37 تهمة خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصّصة في العاصمة الرياض، سابقاً.

كما اعتقلت السلطات بعده بأيام الداعيين علي العمري وعوض القرني بتهم "الإرهاب".