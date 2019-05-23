«البلديات» تُسلِّم «ويل» و«ريبن» شهادات تأهيل لإدارة المحطات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) سلَّمت وزارة الشؤون البلدية والقروية شركتي «ويل» و«ريبن» شهادات تأهيل لإدارة المحطات على الطرق الإقليمية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المعتمدة إلى 19 شركة سعودية وخليجية. وبلغ عدد المحطات ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية التابعة للشركات المؤهلة 133، وسيصل عددها إلى 210 بنهاية عام 2019.



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