محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير شرطة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي، العقيد أحمد بن عبدالله المرشد الزهراني رتبة عميد بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته. وأعرب العميد الزهراني عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة، واعداً بأن تكون دافعاً لبذل مزيدٍ من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن. ترقية العقيد أحمد الزهراني إلى عميد في شرطة الطائف صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-23 قلّد مدير شرطة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي، العقيد أحمد بن عبدالله المرشد الزهراني رتبة عميد بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته. وأعرب العميد الزهراني عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة، واعداً بأن تكون دافعاً لبذل مزيدٍ من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن. Advertisements 23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440 09:32 PM قلّد مدير شرطة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي، العقيد أحمد بن عبدالله المرشد الزهراني رتبة عميد بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته. وأعرب العميد الزهراني عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة، واعداً بأن تكون دافعاً لبذل مزيدٍ من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن. ، ترقية العقيد أحمد الزهراني إلى عميد في شرطة الطائف ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترقية العقيد أحمد الزهراني إلى عميد في شرطة الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.