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محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير شرطة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي، العقيد أحمد بن عبدالله المرشد الزهراني رتبة عميد بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.
وأعرب العميد الزهراني عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة، واعداً بأن تكون دافعاً لبذل مزيدٍ من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
ترقية العقيد أحمد الزهراني إلى عميد في شرطة الطائفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-23
قلّد مدير شرطة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي، العقيد أحمد بن عبدالله المرشد الزهراني رتبة عميد بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.
وأعرب العميد الزهراني عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة، واعداً بأن تكون دافعاً لبذل مزيدٍ من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
09:32 PM
قلّد مدير شرطة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي، العقيد أحمد بن عبدالله المرشد الزهراني رتبة عميد بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.
وأعرب العميد الزهراني عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة، واعداً بأن تكون دافعاً لبذل مزيدٍ من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
، ترقية العقيد أحمد الزهراني إلى عميد في شرطة الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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