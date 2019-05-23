، اللجان الاقتصادية السعودية والعراقية تجتمع لتفعيل الشراكات الاستثمارية ،

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وقّع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة بمجلس التنسيق السعودي العراقي، ووزير التخطيط العراقي الدكتور نوري صباح الدليمي رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة من الجانب العراقي؛ محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية الإغاثة، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة الذي عقد اليوم بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض؛ حيث ناقش الطرفان سبل تفعيل عدد من الموضوعات المُدرجة في جدول الأعمال، من أهمها تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها على هامش زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي للمملكة، وتحفيز الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وحلّ معوقاته في مجال الاستثمار، والتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، والإغاثة والدعم الإنساني.
وبيّن محافظ هيئة الاستثمار أن هذه الخطوة تعدّ بالغة الأهمية؛ حيث يتطلع الطرفان إلى تنمية العلاقات في جميع المجالات، مؤكداً أن المملكة تتطلّع إلى أن يكون العراق الشقيق أكثر ازدهاراً اقتصادياً وتنموياً عبر تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتنويع مصادر الاقتصاد والعمل على ترجمة الاتفاقيات التي تم وسيتم التوصل إليها بين البلدين.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد نظمت اليوم لقاء رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم من رجال الأعمال العراقيين؛ حيث استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، معبرين عن تفاؤلهم بمستقبل العلاقات الاقتصادية، وعن سعادتهم بالانفتاح الكبير الذي حصل بين البلدين الذي تمثّل في تشكيل مجلس التنسيق العراقي السعودي المشترك والزيارات المتبادلة بين الجانبين والتعاون على مختلف الأصعدة.
وتأتي هذه الزيارات تأكيدًا على حرص البلدين الشقيقين على تبادل الاستثمارات النوعية؛ لما يملكه البلدان من إمكانات كبيرة مدعومة بالإرادة السياسية المشتركة، إضافة إلى رغبة وجاهزية وقدرة القطاع الخاص على تحقيق الأهداف والمصالح التجارية المشتركة بين البلدين.
اللجان الاقتصادية السعودية والعراقية تجتمع لتفعيل الشراكات الاستثماريةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-23
وقّع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة بمجلس التنسيق السعودي العراقي، ووزير التخطيط العراقي الدكتور نوري صباح الدليمي رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة من الجانب العراقي؛ محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية الإغاثة، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة الذي عقد اليوم بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض؛ حيث ناقش الطرفان سبل تفعيل عدد من الموضوعات المُدرجة في جدول الأعمال، من أهمها تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها على هامش زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي للمملكة، وتحفيز الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وحلّ معوقاته في مجال الاستثمار، والتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، والإغاثة والدعم الإنساني.
وبيّن محافظ هيئة الاستثمار أن هذه الخطوة تعدّ بالغة الأهمية؛ حيث يتطلع الطرفان إلى تنمية العلاقات في جميع المجالات، مؤكداً أن المملكة تتطلّع إلى أن يكون العراق الشقيق أكثر ازدهاراً اقتصادياً وتنموياً عبر تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتنويع مصادر الاقتصاد والعمل على ترجمة الاتفاقيات التي تم وسيتم التوصل إليها بين البلدين.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد نظمت اليوم لقاء رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم من رجال الأعمال العراقيين؛ حيث استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، معبرين عن تفاؤلهم بمستقبل العلاقات الاقتصادية، وعن سعادتهم بالانفتاح الكبير الذي حصل بين البلدين الذي تمثّل في تشكيل مجلس التنسيق العراقي السعودي المشترك والزيارات المتبادلة بين الجانبين والتعاون على مختلف الأصعدة.
وتأتي هذه الزيارات تأكيدًا على حرص البلدين الشقيقين على تبادل الاستثمارات النوعية؛ لما يملكه البلدان من إمكانات كبيرة مدعومة بالإرادة السياسية المشتركة، إضافة إلى رغبة وجاهزية وقدرة القطاع الخاص على تحقيق الأهداف والمصالح التجارية المشتركة بين البلدين.
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
09:24 PM
بهدف تنمية العلاقات في جميع المجالات التجارية والإغاثية والتنموية
وقّع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة بمجلس التنسيق السعودي العراقي، ووزير التخطيط العراقي الدكتور نوري صباح الدليمي رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة من الجانب العراقي؛ محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية الإغاثة، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة الذي عقد اليوم بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض؛ حيث ناقش الطرفان سبل تفعيل عدد من الموضوعات المُدرجة في جدول الأعمال، من أهمها تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها على هامش زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي للمملكة، وتحفيز الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وحلّ معوقاته في مجال الاستثمار، والتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، والإغاثة والدعم الإنساني.
وبيّن محافظ هيئة الاستثمار أن هذه الخطوة تعدّ بالغة الأهمية؛ حيث يتطلع الطرفان إلى تنمية العلاقات في جميع المجالات، مؤكداً أن المملكة تتطلّع إلى أن يكون العراق الشقيق أكثر ازدهاراً اقتصادياً وتنموياً عبر تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتنويع مصادر الاقتصاد والعمل على ترجمة الاتفاقيات التي تم وسيتم التوصل إليها بين البلدين.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد نظمت اليوم لقاء رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم من رجال الأعمال العراقيين؛ حيث استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، معبرين عن تفاؤلهم بمستقبل العلاقات الاقتصادية، وعن سعادتهم بالانفتاح الكبير الذي حصل بين البلدين الذي تمثّل في تشكيل مجلس التنسيق العراقي السعودي المشترك والزيارات المتبادلة بين الجانبين والتعاون على مختلف الأصعدة.
وتأتي هذه الزيارات تأكيدًا على حرص البلدين الشقيقين على تبادل الاستثمارات النوعية؛ لما يملكه البلدان من إمكانات كبيرة مدعومة بالإرادة السياسية المشتركة، إضافة إلى رغبة وجاهزية وقدرة القطاع الخاص على تحقيق الأهداف والمصالح التجارية المشتركة بين البلدين.
، اللجان الاقتصادية السعودية والعراقية تجتمع لتفعيل الشراكات الاستثمارية ،
المصدر : الخليج 365
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