، تبوك تستعدّ لإطلاق "مهرجان الورد والفاكهة" في حلة جديدة ،

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تجري الاستعدادات في مدينة تبوك لإقامة مهرجان الورد والفاكهة 1440هـ، الذي يرعاه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، في منتصف شهر ذي القعدة المقبل.
ويتضمّن المهرجان الكثير من الفعاليات والبرامج والعروض الموجهة لكافة شرائح المجتمع، ويستهدف كذلك أصحاب المهن وتأصيل العمل التجاري، وتوفير الفرص الاقتصادية لأبناء وبنات المنطقة، وتسليط الضوء على منتوجاتها الزراعية ودعم المشاريع الشبابية الناشئة.
وقال أمين عام مجلس التنمية السياحية مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي: إن مهرجان العام الحالي سيشهد الكثير من الفعاليات والأنشطة الجديدة التي تهدف إلى تطوير المهرجان وتقديمه بحلة جديدة ليحقق جانبًا من تطلعات أمير المنطقة رئيس لجنة التنمية السياحية في توفير مناشط تخدم شباب وشابات المنطقة وتبرز مواهبهم وتضفي البهجة والسرور على زوار المهرجان، منوهاً إلى الدعم الذي يجده المهرجان كلّ عام من قبل أمير منطقة تبوك.
تبوك تستعدّ لإطلاق "مهرجان الورد والفاكهة" في حلة جديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-23
تجري الاستعدادات في مدينة تبوك لإقامة مهرجان الورد والفاكهة 1440هـ، الذي يرعاه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، في منتصف شهر ذي القعدة المقبل.
ويتضمّن المهرجان الكثير من الفعاليات والبرامج والعروض الموجهة لكافة شرائح المجتمع، ويستهدف كذلك أصحاب المهن وتأصيل العمل التجاري، وتوفير الفرص الاقتصادية لأبناء وبنات المنطقة، وتسليط الضوء على منتوجاتها الزراعية ودعم المشاريع الشبابية الناشئة.
وقال أمين عام مجلس التنمية السياحية مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي: إن مهرجان العام الحالي سيشهد الكثير من الفعاليات والأنشطة الجديدة التي تهدف إلى تطوير المهرجان وتقديمه بحلة جديدة ليحقق جانبًا من تطلعات أمير المنطقة رئيس لجنة التنمية السياحية في توفير مناشط تخدم شباب وشابات المنطقة وتبرز مواهبهم وتضفي البهجة والسرور على زوار المهرجان، منوهاً إلى الدعم الذي يجده المهرجان كلّ عام من قبل أمير منطقة تبوك.
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
09:17 PM
يتضمّن الكثير من الفعاليات والعروض الموجهة لكافة المجتمع
تجري الاستعدادات في مدينة تبوك لإقامة مهرجان الورد والفاكهة 1440هـ، الذي يرعاه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، في منتصف شهر ذي القعدة المقبل.
ويتضمّن المهرجان الكثير من الفعاليات والبرامج والعروض الموجهة لكافة شرائح المجتمع، ويستهدف كذلك أصحاب المهن وتأصيل العمل التجاري، وتوفير الفرص الاقتصادية لأبناء وبنات المنطقة، وتسليط الضوء على منتوجاتها الزراعية ودعم المشاريع الشبابية الناشئة.
وقال أمين عام مجلس التنمية السياحية مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي: إن مهرجان العام الحالي سيشهد الكثير من الفعاليات والأنشطة الجديدة التي تهدف إلى تطوير المهرجان وتقديمه بحلة جديدة ليحقق جانبًا من تطلعات أمير المنطقة رئيس لجنة التنمية السياحية في توفير مناشط تخدم شباب وشابات المنطقة وتبرز مواهبهم وتضفي البهجة والسرور على زوار المهرجان، منوهاً إلى الدعم الذي يجده المهرجان كلّ عام من قبل أمير منطقة تبوك.
، تبوك تستعدّ لإطلاق "مهرجان الورد والفاكهة" في حلة جديدة ،
المصدر : الخليج 365
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