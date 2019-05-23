واشنطن تدرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

2019-05-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، باتريك شانهان، اليوم الخميس، أن واشنطن تدرس احتمال إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، مضيفاً: “نعمل على تثبيت وتدعيم نهج قوة الردع بوجه إيران”.

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وتابع شانهان في حديث مع صحافيين: “سنواصل حماية مصالحنا، وسنعزز قواتنا في الشرق الأوسط.. وسنُبقي على قوات بالشرق الأوسط “، كاشفاً أنه سيقدم إفادة للرئيس الأميركي دونالد ترمب في هذا السياق “وبعدها نقرر الخطوة التالية”.

وتابع شانهان: ” اليوم سنحيط الرئيس ترمب بآخر المستجدات الأمنية حول إيران.. ولو حدث طارئ بخصوص إيران سأضطر إلى تقديم إفادة للكونغرس”.

وكشف أن المسؤولين الأميركيين سيعقدون محادثات اليوم وغداً حول إرسال القوات الأميركية للشرق الأوسط، معتبراً أن “الحديث عن نشر 5000 جندي أميركي بالشرق الأوسط غير دقيق”.