وظائف إدارية في هيئة الرقابة والتحقيق بالمرتبة التاسعة

2019-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق عن حاجتها لشغل وظيفة شاغرة (للرجال) في مجال الرقابة بالمرتبة (التاسعة) بمدينة الرياض لمن تتوفر لديه شروط شغلها والواردة في نظام الخدمة المدنية وذلك بمسمى (مُراقب إداري)، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُراقب إداري (المرتبة التاسعة).

مكان العمل:

– فرع الهيئة بمنطقة الرياض.

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الوصف الوظيفي:

1- مراقبة العمليات الإدارية وإجراءاتها في الجهات الحكومية ومتابعة الدوام الحكومي.

2- متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الإدارية للجهات الحكومية.

3- فحص الشكاوي والإخباريات.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً).

3- خبرة عملية (12) سنة.

الطلبات:

1- صورة من المؤهل العلمي.

2- صورة من السجل الأكاديمي.

3- صورة من الهوية الوطنية.

4- صورة من الخبرات.

موعد التقديم:

-التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 1440/09/18هـ وينتهي بنهاية تاريخ 1440/09/21هـ.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا