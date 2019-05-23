- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. خالد الفيصل يُشخص حال الصحوة بعد احتلال جهيمان الحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. خالد الفيصل يُشخص حال الصحوة بعد احتلال جهيمان الحرم
متابعات الخليج 365 - الرياض
بالتزامن مع عرض مسلسل العاصوف 2 الذي يتناول موضوع احتلال جهيمان العتيبي الحرم المكي، أعاد مغردون تداول مقطع فيديو سابق للأمير خالد الفيصل، يتحدث فيه عن حال الصحوة.
وقال الفيصل في مقطع الفيديو إنه رغم القضاء على جهيمان ورجاله إلا أن أفكاره ظلت عدة سنوات منتشرة في البلاد تحت اسم الصحوة.
ويُسلط الجزء الثاني من مسلسل العاصوف الضوء على الطفرة التي حصلت في المملكة بعد منتصف السبعينيات حتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك من خلال شخصيات العمل وتطور علاقاتها، آخذًا في الاعتبار التطورات الإنسانية والاجتماعية في المملكة.
ويشارك في بطولة مسلسل العاصوف، بالإضافة إلى الفنان ناصر القصبي كل من حبيب الحبيب، وعبدالإله السناني، وليلى السلمان، وريم عبدالله، وريماس منصور، وعبدالعزيز السكيرين، وزارا البلوشي، وعبدالله المزيني، وحمد المزيني، وشمعة محمد، وآخرون، وهو من إخراج المثنى صبح.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. خالد الفيصل يُشخص حال الصحوة بعد احتلال جهيمان الحرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.