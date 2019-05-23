قياس يحدد موعد إعلان نتيجة اختبار التحصيل الدراسي

2019-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف مركز قياس عن موعد إعلان نتيجة اختبار التحصيل الدراسي.

وقال مركز قياس إنه سيتم إعلان نتيجة اختبار التحصيل الدراسي، يوم الأربعاء المقبل 24 رمضان 1440هـ الموافق 29-5-2019م.

ويهدف الاختبار التحصيلي إلى قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية في مواد محددة، وتشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثلاثة من الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية (العلمي).

وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية:

1- الأحياء

2- الكيمياء

3- الفيزياء

4- الرياضيات

طبيعة أسئلة التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية:

تتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية المختلفة: معرفة- فهم- تطبيق.. إلخ.

تغطي الأسئلة صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية:

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20 % من الصف الأول.

30 % من الصف الثاني.

50 % من الصف الثالث.

وتتوزع الأسـئلة بنسب متقاربة على مواد: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات.​​​​