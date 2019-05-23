شكرا لقرائتكم فيديو.. الشيخ الفوزان: كل ليلة من رمضان يمكن أن تكون ليلة القدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-23 فيديو.. الشيخ الفوزان: كل ليلة من رمضان يمكن أن تكون ليلة القدر متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements كشف الشيخ صالح الفوزان سر إخفاء ليلة القدر عن العباد في شهر رمضان. وقال الفوزان خلال استضافته في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية إن كل ليلة من ليالي شهر رمضان يمكن أن تكون هي ليلة القدر؛ لهذا وجب الاجتهاد في كل ليالي الشهر المبارك عسى أن تكون هي ليلة القدر.









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