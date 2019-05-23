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فيديو.. الكلباني: بعض الناس في نهار رمضان تفر منهم فرارك من الأسد
متابعات الخليج 365 - الرياض
شدد الشيخ عادل الكلباني على ضرورة التحلي بأخلاق الإسلام الافتراضية التي تقوم على التسامح والعطاء والبذل والتضحية.
ولفت الكلباني خلال برنامجه اليومي على قناة SBC إلى أن بعض الناس تتبدل سلوكياتهم في شهر رمضان خاصة خلال النهار حيث يدخلون في مشادات ومشاكل لأتفه الأسباب تجعل المرء يفر منهم كفراره من الأسد.
وأضاف الكلباني أن من الإسلام الممكن أن يقيم الإنسان ليل رمضان حسب الاستطاعة ولو بركعتين بينما الإسلام الافتراضي يقول أن نقوم مثل السلف الصالح لكن ليس كل فرد يمكنه ذلك وقد يدفع هذا البعض إلى التكاسل عن الصلاة مشيرا إلى أهمية ألا يحرم الإنسان نفسه من أجر القيام بقدر الاستطاعة.
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