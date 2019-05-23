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طقس معتدل ليلاً حار جداً غداً على معظم المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع مركز طقس العرب أن يكون الطقس الليلة معتدلاً إلى دافئ ومائلاً للحرارة في شمال وغرب المملكة، ولطيفاً فوق الجبال. وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة. ويتوقع هطول زخات رعدية في جنوب غرب المملكة.
كما توقع المركز أن يكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار جداً في شمال وغرب المملكة، ومعتدلاً فوق الجبال.
وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في شمال وشرق وغرب المملكة ويتوقع هطول زخات رعدية في جنوب وغرب المملكة.
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