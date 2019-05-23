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2019-05-23 بالأسماء .. قائمة المرشحين الأوليّة لشغل وظائف الخدمة المدنية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء المرشحين مبدئياً والمتقدمين لشغل 57 وظيفة حيث بلغ عدد المرشحين مبدئياً 145 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلنة في تاريخ 7 / 9 / 1440هـ وذلك على موقع الوزارة الإلكتروني.

وتود وزارة الخدمة المدنية أن توضح بأنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الجوال وذلك لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية للمفاضلة في اختيار المرشح / المرشحة الأنسب، وتؤكد وزارة الخدمة المدنية أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم / المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.​

ولمعرفة أسماء المرشحين من ( هنا ) أما لمعرفة أسماء المرشحات من خلال الرابط التالي (هنا)









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