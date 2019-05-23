محمد بن مسعود - الدمام - رواد مواقع التواصل اهتموا بتحديد شخصية الطفل انتشرت صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على نطاق واسع اليوم (الخميس)، على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع وصحف إلكترونية. وتظهر الصورة الملك سلمان متكئاً على إحدى الوسائد في بساطة خلال إحدى المناسبات، فيما يجلس بجانبه طفل صغير لم يتبيّن اسمه؛ ما دفع رواد مواقع التواصل إلى الاهتمام بتحديد شخصيته. انتشار واسع لصورة نادرة للملك سلمان عنوانها "البساطة" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-23 انتشرت صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على نطاق واسع اليوم (الخميس)، على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع وصحف إلكترونية. وتظهر الصورة الملك سلمان متكئاً على إحدى الوسائد في بساطة خلال إحدى المناسبات، فيما يجلس بجانبه طفل صغير لم يتبيّن اسمه؛ ما دفع رواد مواقع التواصل إلى الاهتمام بتحديد شخصيته. Advertisements 23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440 08:40 PM رواد مواقع التواصل اهتموا بتحديد شخصية الطفل رواد مواقع التواصل اهتموا بتحديد شخصية الطفل انتشرت صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على نطاق واسع اليوم (الخميس)، على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع وصحف إلكترونية. وتظهر الصورة الملك سلمان متكئاً على إحدى الوسائد في بساطة خلال إحدى المناسبات، فيما يجلس بجانبه طفل صغير لم يتبيّن اسمه؛ ما دفع رواد مواقع التواصل إلى الاهتمام بتحديد شخصيته. ، انتشار واسع لصورة نادرة للملك سلمان عنوانها "البساطة" ،

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