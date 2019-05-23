- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أغلقت الصخور المتساقطة جراء الأمطار التي هطلت مساء أمس على المحافظات الشمالية لمنطقة نجران؛ الطريق الرابط بين محافظتَي بدر الجنوب وحبونا.
ويعتبر ذلك الطريق هو الشريان الرابط بين المحافظتين ويسلكه عدد كبير من المواطنين.
وفي وقت قياسي، وتزامنًا مع نداء مستخدمي الطريق؛ حشدت إدارة الطرق بمنطقة نجران جميع إمكاناتها لفتح الطريق وجلب عدد من فرق الصيانة مجهزة بالبلدوزرات والجرافات والعمالة، والعمل على مدار الساعة منذ إغلاق الطريق؛ لنقل وفتح الطريق أمام المارّة.
"الخليج 365" رصدت الإمكانات التي وفرتها إدارة الطرق بالمنطقة لإعادة فتح الطريق ونقل المخلفات وعمل الحلول لمنع الانهيارات الصخرية التي قد تعيق الحركة المرورية.
وأثنى عدد من المواطنين على إدارة طرق نجران؛ لسرعة تجاوبها، خصوصًا مع استمرار هطول على جميع أنحاء المنطقة.
أمطار نجران .. تساقط الصخور يغلق طريق "بدر الجنوب" و"حبونا"بندر آل عوض الخليج 365 2019-05-23
أغلقت الصخور المتساقطة جراء الأمطار التي هطلت مساء أمس على المحافظات الشمالية لمنطقة نجران؛ الطريق الرابط بين محافظتَي بدر الجنوب وحبونا.
ويعتبر ذلك الطريق هو الشريان الرابط بين المحافظتين ويسلكه عدد كبير من المواطنين.
وفي وقت قياسي، وتزامنًا مع نداء مستخدمي الطريق؛ حشدت إدارة الطرق بمنطقة نجران جميع إمكاناتها لفتح الطريق وجلب عدد من فرق الصيانة مجهزة بالبلدوزرات والجرافات والعمالة، والعمل على مدار الساعة منذ إغلاق الطريق؛ لنقل وفتح الطريق أمام المارّة.
"الخليج 365" رصدت الإمكانات التي وفرتها إدارة الطرق بالمنطقة لإعادة فتح الطريق ونقل المخلفات وعمل الحلول لمنع الانهيارات الصخرية التي قد تعيق الحركة المرورية.
وأثنى عدد من المواطنين على إدارة طرق نجران؛ لسرعة تجاوبها، خصوصًا مع استمرار هطول على جميع أنحاء المنطقة.
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
08:12 PM
إدارة الطرق تفاعلت .. يعتبر الشريان الرابط بين المحافظتين ويسلكه المواطنون
أغلقت الصخور المتساقطة جراء الأمطار التي هطلت مساء أمس على المحافظات الشمالية لمنطقة نجران؛ الطريق الرابط بين محافظتَي بدر الجنوب وحبونا.
ويعتبر ذلك الطريق هو الشريان الرابط بين المحافظتين ويسلكه عدد كبير من المواطنين.
وفي وقت قياسي، وتزامنًا مع نداء مستخدمي الطريق؛ حشدت إدارة الطرق بمنطقة نجران جميع إمكاناتها لفتح الطريق وجلب عدد من فرق الصيانة مجهزة بالبلدوزرات والجرافات والعمالة، والعمل على مدار الساعة منذ إغلاق الطريق؛ لنقل وفتح الطريق أمام المارّة.
"الخليج 365" رصدت الإمكانات التي وفرتها إدارة الطرق بالمنطقة لإعادة فتح الطريق ونقل المخلفات وعمل الحلول لمنع الانهيارات الصخرية التي قد تعيق الحركة المرورية.
وأثنى عدد من المواطنين على إدارة طرق نجران؛ لسرعة تجاوبها، خصوصًا مع استمرار هطول على جميع أنحاء المنطقة.
، أمطار نجران .. تساقط الصخور يغلق طريق "بدر الجنوب" و"حبونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار نجران .. تساقط الصخور يغلق طريق "بدر الجنوب" و"حبونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.