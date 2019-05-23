«الخدمة المدنية» تعلن أسماء المرشحين لشغل وظائفها الشاغرة

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الخميس، أسماء المرشحين مبدئياً والمتقدمين لشغل (57) وظيفة.

وقالت الخدمة المدنية، في بيان صادر عنها اليوم، إن عدد المرشحين مبدئياً بلغ 145 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها المعلنة في تاريخ 7/9/1440هـ على موقع الوزارة الإلكتروني.

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وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الجوال، لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية للمفاضلة في اختيار المرشح / المرشحة الأنسب.

وأكدت «الخدمة المدنية»، أنها دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، مشيرة إلى أنه في حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم / المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.​

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