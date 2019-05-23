«تراحم»: مشاركة إنسانية لأمراء المناطق في تفريج كُرب السجناء

بارك الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» فهد بن عبدالله الراجح، اليوم الخميس، انطلاق حملات تفريج كُرب أسر السجناء على مستوى اللجان الفرعية في المناطق المختلفة ومحافظتي جدة والطائف، التي جاءت للتخفيف عن كواهل كل أسرة لا ذنب لها تضررت من جرَّاء سجن عائلها.

وقال في بيانٍ صادرٍ عن اللجنة، اطلعت عليه «عاجل»، إن هذه الحملات التي وصفها بـ«المباركة» تسير بتوجيهات من وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس لجنة «تراحم» المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، لافتًا إلى أن هذه الحملات تحظى بالرعاية والدعم المالي والمعنوي من أمراء المناطق الذين يشاركون بفاعلية في الحضور والاستقبال وفتح باب التبرعات للحملات في مشهد إنساني بالغ التأثير.

Advertisements

في سياق متصل، أكد الراجح أن حملة شهر رمضان المبارك لهذا العام مختلفة عن باقي الحملات من حيث شموليتها واستهدافها استهدافًا مباشرًا أسر السجناء المتضررة من سجن عائلهم لتوجيه الدعم التنموي والإغاثي لهم، الذي سيظهر في شكل برامج تدريبية وتعليمية، ودعم للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يُحقِّق لتلك الأسر الاستدامة المالية والقدرة على مجابهة الظروف التي يمرون بها، إضافةً إلى مساعدة الأسر في برامج متعلقة بالإسكان التنموي.

هذه الحملة -بحسب الراجح- ستمتد كذلك للم شمل السجناء بأسرهم في هذا الشهر المبارك؛ وذلك بتقديم الدعم المادي للنزلاء المتعثرين في سداد المطالبات المالية المترتبة بحقهم بموجب قرارات شرعية نهائية لتسهيل إجراءات الإفراج عنهم.

واختتم الراجح قائلًا: «ندعو الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صاحب المبادرة الأعظم والأيادي البيضاء في التفريج عن كُرب السجناء وأسرهم، وأن يعزه وينصره لقاء ما قدَّم ويُقدِّم لخدمة دينه ووطنه وأبنائه، وأن يوفق (سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع) صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إلى مزيد من التقدم لهذا الوطن الغالي، وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قياداتنا الحكيمة».