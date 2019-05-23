«صحة جازان» تكشف حقيقة نقل دم ملوث لمريضة

‏نفت مديرية الشؤون الصحية في جازان، صحة نقل دم ملوث لمريضة بمستشفى أبوعريش العام، مؤكدة أن ما حدث هو أحد المضاعفات، التي قد تصيب مرضى الأنيميا المنجلية.

وقالت «صحة جازان»: إنه في بيان صادر عنها اليوم الخميس: إنه «بالإشارة إلى ما جرى تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول مريضة تعاني من نزيف في الدماغ وغيبوبة إثر تسمم دموي، فإن صحة جازان توضح أن المريضة تعاني من أنيميا منجلية مع أعراض تسمم بالدم وقصور في وظائف الأعضاء الحيوية».

Advertisements

وأشارت إلى أن المريضة حضرت إلى مستشفى أبوعريش العام، وهي تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وأنيميا منجلية وضيق في التنفس، مؤكدة أن حالات التسمم أو الانتان الدموي هي حالة مرضية تحدث عندما يُصاب الإنسان بالعدوى في أي جزء من أجزاء جسمه كالرئة أو الأمعاء أو المسالك البولية، وتنتشر في الحالات الطبيعة، ويقاوم هذا النوع من العدوى، إلا أنه في حالات معينة ومنها ضعف المناعة كما هو حال مرضى السكري

والأنيميا المنجلية تتأثر هذه المقاومة، ويُصاب المريض بأعراض تسمم الدم رغم استخدام المضادات الحيوية واسعة النطاق.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بجازان أن حالات تسمم الدم من المضاعفات الحرجة التي قد تصيب المريض وتؤدي إلى هبوط ضغط الدم فيما يعرف بـ«الصدمة التسممية».