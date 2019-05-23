«رئاسة الحرمين» تعالج 3000 معتمر ضمن مبادرة «ومَن أحياها»

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس، أنها استقبلت ما يقارب 3000 آلاف حالة صحية للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان المبارك، من خلال العيادات التي توفرها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، ممثلةً في إدارة تنسيق العمل التطوعي، بالتعاون مع جمعية زمزم للخدمات الصحية.

وقال مدير إدارة تنسيق العمل التطوعي ريان بن محمد المسعودي، في بيانٍ صادرٍ عن رئاسة الحرمين اطلعت عليه «عاجل»؛ إن العيادات التي تم تجهيزها بكل ما تحتاج إليه من خدمات صحية استقبلت خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك 2967 حالة، قدمت لهم العيادات الكشف الطبي الأوَّلي، ثم تعاملت مع الحالة الصحية إما بصرف العلاج، أو إحالتها إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف المسعودي أن العيادات تقع على مدخل شارع الغزة بجانب مواقف الرواسي، وتعمل على مدار 24 ساعة، وهي مبادرة بمسمى «ومَن أحياها»، وتأتي ضمن عدة مبادرات أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصدي المسجد الحرام.