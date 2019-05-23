بالصور.. فريق تطوعي بمكة المكرمة يُسعِد ضيوف الرحمن بـ«هدايا الخير»

ساهم فريق «صناع الخير» التطوعي بمكة المكرمة، في إدخال الفرح والسرور على 417 معتمرًا ومعتمرة من عدة جنسيات، وذلك من خلال تقديم هدايا الخير لضيوف الرحمن، القادمين عبر محطة قطار الحرمين بحي الرصيفة.



وقدّم أعضاء الفريق، للمعتمرين مياه زمزم المباركة والقهوة والتمر والشوكولاتة وبعضًا من العطور والطيب والسواك والمصاحف، وكذلك مختصر التفسير، بالإضافة إلى الورود، وسط ترحيب كبير بهم.

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وكان في استقبال المعتمرين مع أعضاء الفريق، مدير التشغيل والصيانة بمحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة المهندس حسن معشي، ونائب مدير جمعية مراكز الأحياء الدكتور عبدالرحمن الغامدي، وعضوتي مجلس الإدارة بمؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا نجود جمل الليل، وهنادي رمضاني، ورئيسة الصوالين والتجميل بمكة نادية عياش.



من جانبه، أكَّد قائد «صناع الخير» مفرح العسيري، أنّ مبادرة تقديم هدايا الخير لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام في شهر رمضان الكريم، تهدف إلى إدخال السرور والسعادة لقلوب زوار بيت الله الحرام وكسب الأجر والثواب، والعمل لخدمتهم وراحتهم؛ تضامنًا مع ما تقدمة حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات للمعتمرين والحجاج وقاصدي الديار المقدسة.

وكشفت رئيسة الصوالين والتجميل بمكة المكرمة نادية عياش، أنَّ الترحيب بضيوف الرحمن من معتمرين وحجاج عادة قديمة لأهل مكة المكرمة، تتجدد في كل عام، حيث المساهمة والتسابق لتقديم كافة الخدمات لهم، فضلًا عن إعطائهم هدايا المحبة والتقدير التي تُدخِل في نفوسهم الفرح والسعادة وتكون ذكرى جميلة يتذكرونها طوال حياتهم.