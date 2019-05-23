«غرفة الشرقية» تحذّر السائحين من السفر لتركيا وتنصح بدول تحترم زوّارها

حثَّت غرفة الشرقية، اليوم الخميس، مكاتب السياحة والسفر في المنطقة وكل مناطق المملكة على تسهيل الإجراءات أمام الراغبين في تعديل حجوزاتهم أو وجهتهم من تركيا إلى دول أخرى تحترم زائريها وتحمي أرواحهم وممتلكاتهم، وكذلك المواطنون أنفسهم بعدم الذهاب إلى تركيا وقضاء إجازاتهم في بلدان قادرة على حمايتهم.

وقال رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، في بيانٍ له، إنَّ العديد من المواطنين السعوديين العاديين أو المستثمرين تعرَّضوا للكثير من عمليات الإكراه والسرقة والابتزاز والتهديد عند زيارتهم لتركيا خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أنَّ وتيرة المضايقات والتهديدات ارتفعت كثيرًا ضد السعوديين.

وأشار إلى بيان السفارة السعودية في تركيا الذي أكّد كم المشكلات والتهديدات التي تعرّض لها المواطنون سواء في مجال العقار في تركيا، كعدم حصولهم على سند التملك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار، وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد الذي تم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بين المواطن والشركة العقارية.

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وكشفت وقائع عدة عن تعرّض السائحين السعوديين في تركيا للكثير من المضايقات والمخاطر الأمنية.

وكان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، قد أعلن أمس الأربعاء، نتائج الدعوات الشعبية لمقاطعة السياحة التركية، مشيرًا إلى أنَّ مكاتب السفر والسياحة تفاعلت مع الدعوات، واستقبلت طلبات كثير من المواطنين بالإلغاء.

ودعا العجلان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الخطوط السعودية، وطيران ناس بإعفاء المواطنين من رسوم إلغاء وتغيير تلك الحجوزات، كبادرة من الخطوط الوطنية التي تقف دائمًا مع الوطن.

والإثنين الماضي، دعت غرفة الرياض، مكاتب السفر والسياحة إلى توعية المواطنين الراغبين بالسفر للخارج، بعدم السفر إلى تركيا، ومساعدة الذين أتموا حجوزاتهم للسفر إلى تركيا بتغيير وجهة سفرهم إلى أي من البلدان الآمنة.