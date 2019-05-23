%50 ارتفاع أسعار صهاريج الصرف الصحي بصبيا

فيما كان قرار وزير البيئة والمياه والزراعة الشهر الماضي بتوجيه «وايتات شفط الصرف الصحي» لمحطة المعالجة الجديدة بقوز الجعافرة حلا جذريا لمشكلة بيئية خطيرة، لوجود كارثة بيئية محتملة بالمرمى القديم، استغل سائقو وايتات شفط الصرف الصحي القرار برفع الأسعار 50 %، فيما تدرس الوزارة مشروع تخصيص متعهد شفط صرف صحي تابع لها.

ارتفاع الأسعار

قال المواطن إسماعيل القحطاني، من سكان «حي النزهة» لـ«دوت الخليج»، إن «قرار نقل مرمى الصرف الصحي القديم في محافظة صبيا إلى محطة المعالجة الثلاثية على ساحل البحر الأحمر في قوز الجعافرة أسهم في رفع أجرة وايت شفط الصرف الصحي 50 %، حيث ارتفع سعر وايت الشفط إلى 150 ريالا، بعد أن كان لا يتجاوز الـ100 ريال».

وطالب القحطاني وزارة البيئة بتوفير وايتات بديلة حتى اكتمال مشروع الصرف الصحي بصبيا.

جالية مسيطرة

أبان المواطن حسن إبراهيم من سكان حي الفلاح بمدينة صبيا لـ«دوت الخليج»، أنه كان يدفع 250 ريالا شهريا لسائق وايت شفط الصرف الصحي، ولكنه تفاجأ برفع السعر إلى 500 ريال، فيما أكد المواطن عبده شماخي من سكان حي «المروج» محاولته الفاشلة في إيجاد سائق بديل بسب الارتفاع، وربط فشله بسيطرة جالية محددة على هذا السوق.

وذكر أحد سائقي وايتات شفط الصرف الصحي من جنسية إفريقية لـ«دوت الخليج»، أن «سبب زيادة الأسعار، بعد محطة المعالجة 28 كلم عن صبيا».

أسباب وحلول

أوضح مدير مشروع الشركة المشغلة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي المهندس زياد الحجيري لـ«دوت الخليج»، أن «المسافة من صبيا إلى المرمى القديم 23 كلم، والعمل جار على تنفيذ خط يختصر 8 كلم من محطة الصرف الصحي الجديدة إلى الطريق الدولي»، مشيرا إلى عدم التزام السائقين بخط السير المتفق عليه والذي يمر بصبيا، ثم الطريق الدولي.

وكشف أن «مشروع متعهد شفط صرف صحي طرح للمناقصة، وتمت ترسيته على أحد المقاولين، وسيبدأ خلال شهرين».

المنع من الدخول

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ردا على رصد «دوت الخليج» بعض المخالفات من السائقين أثناء التفريغ، قال المهندس زياد الحجيري، إن «وجود المياه بجانب فتحات التفريغ يعود لعدم التزام سائقي الصهاريج بوضع الأهواز بمكانها المخصص لتفريغ»، مضيفا أنه سيطبق نظام رصد للمخالفات التي قد تصل إلى المنع من الدخول.

متعهد حكومي

أكد مدير عام إدارة خدمات المياه في منطقة جازان المهندس بندر بن جبر لـ«دوت الخليج» أن «المشروع تحت الدراسة، وفيما يخص عدم التزام الوايتات بالمسار فهذا من اختصاص إدارة المرور»، مشيرا إلى أن الطريق المختصر يتم العمل عليه حاليا مع إدارة الطرق.

- أجرة الوايت قبل الارتفاع 100

- أجرة الوايت بعد الارتفاع 150

مخالفات السائقين

01 عدم التزامهم بالمسار المروري

02 إفراغ حمولاتهم خارج الخزانات

عقوبات المحطة

المنع من الدخول