%79 من المتسولين السعوديين إناث

كشف تقرير صادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن إجمالي الحالات المقبوض عليها من المتسولين السعوديين بلغ 2710، وذلك خلال العام الماضي 2018، النسبة الأعلى كانت للإناث بـ2140 حالة، مما يعادل نسبة 79 % من إجمالي الحالات، فيما بلغ الذكور 570 بنسبة 21 %.

138 أخصائيا

أظهر التقرير الذي اطلعت عليه «دوت الخليج»، أن «المتسولين تمت إحالتهم إلى مكاتب المتابعة بوزارة لعمل والتنمية الاجتماعية، لبحث ودارسة حالتهم الاجتماعية، والاستفادة من تقديم الخدمات لهم، فيما بلغ عدد الأخصائيين الاجتماعيين السعوديين في مكاتب المتابعة الاجتماعية ومكافحة التسول 138 أخصائيا اجتماعيا خلال العام الماضي».

توجيه وإصلاح

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر بوابتها الإلكترونية، أن «إدارة مكافحة التسول تهدف إلى تحقيق أسس التوجيه والإصلاح السليمة للمتسولين السعوديين، إذ يوجه ذوو العاهات والعجزة إلى دور الرعاية الاجتماعية للاستفادة من خدماتها، ويحال المرضى إلى المستشفيات المتخصصة، إذ تقدم لهم الرعاية الصحية المناسبة دون مقابل، أما المحتاجون مادّيا فتصرف لهم المساعدات المالية من الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية بعد دراسة حالتهم، كما يحال الصغار والأيتام الذين تنطبق عليهم لوائح دور التربية إلى هذه الدور، إذ توفر لهم الإقامة المناسبة والتنشئة الاجتماعية السليمة.

استضافة المتسول

أوضحت الوزارة أن الدور الذي تقدمة مكاتب مكافحة التسول يشمل استضافة المتسول السعودي المقبوض عليه من قِبل اللجان الميدانية، وبحث الحالة اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا وصحيا، إضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية الصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين، حسب احتياج كل حالة، والقيام بالرعاية اللاحقة لهم».

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المتسولون السعوديون عام 2018

الإجمالي 2710

الإناث 2140

الذكور 570

الأخصائيون الاجتماعيون 138