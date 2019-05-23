4 أسباب لتكاثر الحشرات بالمدينة

فيما لا تزال ظاهرة تكاثر الحشرات في المدينة المنورة مستمرة رغم تزايد أعمال المكافحة، وهو ما دفع المجلس البلدي لعقد جلسة طارئة حول المشكلة، بيّن مختصون أن ظهور الجراد وصرصور الليل يعود لعدة أسباب هي فصل الصيف، وكثرة الأمطار، وزيادة الرطوبة، وكثرة بعض أنواع النباتات.

جلسة طارئة

أوصى المجلس البلدي في المدينة المنورة في الجلسة الـ 49 برفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية من أمانة وزراعة لوضع الخطط لمرحلة مقاومة ومكافحة الحشرات، وضرورة تحديد المسؤوليات والأدوار بين الجهات لمواجهة مشكلة تكاثر الحشرات، وطالب أمانة المدينة المنورة باستخدام الطرق العلمية في مرحلتي الوقاية والمكافحة لإحداث توازن بيئي بالقضاء على هذه الحشرات في مرحلة التخصيب والبيض، ومنها تعقيم الذكور والاهتمام بالبيئة المحيطة بالمدينة التي تشكل بؤرا تبيض فيها الحشرات، ومراجعة العقود الخاصة بشركات المكافحة البيولوجية والميكانيكية والمبيدات الفطرية، والرش المستمر من البلدية والزراعة طوال فصل الصيف، للقضاء على الأطوار الصغيرة لتلك الحشرات للحد من وصولها إلى الطور البالغ ووضعها للبيض، ودعا الأمانة إلى إشراك المواطن في عمليات المكافحة من خلال إصدار نشرات عن المبيدات غير الضارة لمكافحة الحشرات، وكيفية استخدامها، مع مراقبة منافذ البيع التي تقوم بتوفيرها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات.

ظاهرة الجنادب

قال أستاذ علم الحشرات المشارك في كلية العلوم بجامعة طيبة الدكتور سعيد الأحمدي، إن «النطاطات المنتشرة حاليا في الحدائق وأحواش المنازل وساحات المساجد وتنجذب إلى الإضاءة البيضاء تسمى باللغة الدارجة جنادب أو نطاقات، وهذه الحشرات تتبع جنس الجنادب وهي تنتمي للعائلة الجرادية، ويتقارب الشبه بينها وبين حشرة الجراد الصحراوي من حيث الشكل المرفولوجي، وتختلف عنها في حجم الجسم وأبعاده وألوانه، ولها سلوكها المختلف، وقد تتشكل ألوانها ما بين الأحمر الرملي مع الأبيض والبني الشاحب والأصفر الغامق أو الفاتح، وتستخدم هذه الألوان للتخفي من الأعداء».

وأضاف أن «هذه الحشرات تصدر أصواتا عند الطيران بواسطة الأجنحة واحتكاكها والصوت، وقد يكون له أزيز يؤدي إلى الإزعاج أحيانا».

وأوضح الأحمدي أن «الجنادب تأخذ ثلاث مراحل هي وضع البيض والحوريات والحشرات الكاملة، وتضع الأنثى البيض في فصل الربيع وتموت بعد ذلك، ويفقس البيض بعد عام، ويعيش هذا النوع من الحشرات في المناطق التي توجد فيها النباتات، وفي الأماكن التي فيها كثبان رملية ويتواجد في معظم بلدان العالم»، مرجعا ظهورها المفاجئ إلى غزارة الأمطار التي سبقت موسم الربيع لهذا العام.

صرصور الليل

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أبان الأحمري أن «صرصور الليل أو جدجد الحقول حشرة غير ضارة ولا سامة، لكنها مميزة بأصواتها المزعجة وأعدادها، وهي تعيش في الأمان الحارة والمنازل والمناطق المعتدلة والأماكن المظلمة نهارا والحقول، وتتغذى على النباتات والحيوانات الميتة والمواد السكرية وبقايا الطعام، ويتم مكافحة بالإضاءة الصفراء والمحاليل السكرية مع الماء والمساحيق النباتية».

الأسباب

فصل الصيف

كثرة الأمطار

زيادة الرطوبة

كثرة بعض أنواع النباتات