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التويجري يستهل أولى جولاته الإنسانية بزيارة الهلال الأحمر الأردني

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استهل الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، أولى زياراته الدولية الإنسانية لجمعية الهلال الأحمر الأردني، حيث كان في استقباله الدكتور محمد مطلق الحديد الرئيس العام للهلال الأحمر الأردني. واستعرض الدكتور الحديد بحضور نائب الرئيس العام للهلال الأحمر الأردني المهندس عمر أبوقورة أبرز الأنشطة والبرامج الإنسانية التي يضطلع بها الهلال الأحمر الأردني تجاه المجتمع المحلي واللاجئين السوريين في المملكة.

وزار التويجري مركز التدريب المهني التابع للهلال الأحمر الأردني، واطلع على الدورات المهنية والحرفية المقدمة للسيدات الأردنيات والسوريات، وعيادة الهلال الأحمر الكويتي لمعالجة اللاجئين السوريين في مستشفى الهلال الأحمر الأردني.

كما قام أيضاً بجولة في مستشفى الهلال الأحمر الأردني، واطلع على الخدمات التمريضية والعلاجية التي يقدمها للاجئين السوريين وأبناء المجتمع المحلي، واطلعوا على الإمكانيات المتوفرة لخدمة اللاجئين. وفي ذات السياق، قام التويجري بزيارة لمركز بناء القدرات، وحضر جانباً من دورة تدريبية للمتطوعين بعنوان «السلامة على الطرقات».


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