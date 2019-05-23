وزار التويجري مركز التدريب المهني التابع للهلال الأحمر الأردني، واطلع على الدورات المهنية والحرفية المقدمة للسيدات الأردنيات والسوريات، وعيادة الهلال الأحمر الكويتي لمعالجة اللاجئين السوريين في مستشفى الهلال الأحمر الأردني.
كما قام أيضاً بجولة في مستشفى الهلال الأحمر الأردني، واطلع على الخدمات التمريضية والعلاجية التي يقدمها للاجئين السوريين وأبناء المجتمع المحلي، واطلعوا على الإمكانيات المتوفرة لخدمة اللاجئين. وفي ذات السياق، قام التويجري بزيارة لمركز بناء القدرات، وحضر جانباً من دورة تدريبية للمتطوعين بعنوان «السلامة على الطرقات».
كانت هذه تفاصيل خبر التويجري يستهل أولى جولاته الإنسانية بزيارة الهلال الأحمر الأردني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.