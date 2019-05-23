السعودية اليوم / رئيس ديوان المظالم يبحث مع مدير جامعة حفر الباطن أوجه التعاون المشترك



الرياض 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في مكتبه بالرياض اليوم، معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبد الله القحطاني، والوفد المرافق له.

ورحب الدكتور اليوسف، بالزيارة مؤكدًا معاليه أن علاقة ديوان المظالم بالجامعات والمؤسسات العلمية مبنية على العلاقات الأكاديمية والتبادلية في مجالات المعرفة، بما يحقق التكامل المنشود بين مرفق القضاء ومؤسسات التعليم، لما فيه مصلحة الوطن .

وبين معاليه أن الديوان يوفر البيئة المتاسبة لخدمة طلاب وطالبات القانون في مختلف جامعات المملكة على مستوى كافة المناطق، من خلال إتاحة الفرصة للتدريب التعاوني في محاكم ديوان المظالم، لاكتساب الخبرة والمعرفة، والاطلاع على إجراءات العمل القضائي وآليات الترافع، وأشار معاليه أن الديوان قد استفاد حتى الآن من هذا البرنامج التدريبي ما يقارب من 400 طالب وطالبة في تخصص القانون.

تلا ذلك عرض للخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، الموافق عليها من المقام السامي في عام 1437هـ،كما تم استعراض نظام معين الإلكتروني، الذي يُعنى بتقديم الدعوى إلكترونيًا منذ بدء الترافع فيها وحتى تسليم الحكم وأرشفتها.

من جانبه قّدم معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد القحطاني، الشكر لمعالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، على حفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته بما شاهده من عرض للأنظمة التقنية في ديوان المظالم، وما تتضمنه من تطور متميز لخدمة العمل القضائي، مبينًا أن هذا التطور الذي نلحظه في كافة محاكم الديوان على مختلف المناطق، يواكب النهضة التنموية في بلدنا، كما أفاد معاليه بأن جامعة حفر الباطن لديها طموح أن يكون بينها وبين ديوان المظالم شراكة مستقبلية في مجالات التدريب والتبادل المعرفي، والاستفادة من خبرات الديوان على الأصعدة كافة.

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19:31ت م

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